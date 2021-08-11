Там отметили, что подобные действия Киева в адрес Минска ведут к кризису в отношениях двух стран.
В посольстве подчеркнули, что Белоруссия нацелена на нормализацию отношений с Украиной.
Накануне МИД Украины выразил решительный протест из-за заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме. В ходе пресс-конференции «Большой разговор» он заявил, что белорусские власти признают Крым в составе РФ, когда «последний российский олигарх» начнёт поставлять туда продукцию. Камышев был вызван в МИД Украины. Ему сказали, что подобными заявлениями Лукашенко нарушает международные обязательства Белоруссии по соблюдению норм и принципов международного права.