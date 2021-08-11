Украина не имеет никакого права требовать репарации за Крым. Об этом заявил 10 августа вице-премьер правительства Крыма, постпред региона при президенте России Георгий Мурадов, передает РИА Новости

Украинцы поддержали требование репараций от Германии и России © Daniel Tokarets / flickr

По его словам, на протяжении десятилетий во время нахождения в составе Украины Крым и крымчане были объектами безжалостной эксплуатации и ограбления.

На требование Украины к России выплатить репарации за полуостров также отреагировал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он назвал их глупостью и напомнил, что в Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум, по результатам которого жители полуострова «изъявили желание и вернулись в Россию».

На днях вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников заявил, что Россия якобы должна выплатить Украине репарации за «аннексию» Крыма. По его словам, РФ придется ответить за свои ошибки, в том числе финансово.