«Киевские власти не имеют никакого права что-то требовать от Крыма. Как раз Украина должна возместить крымчанам ущерб, нанесенный полуострову за все годы его эксплуатации в составе украинского государства, а России — компенсировать ее затраты на восстановление полуразрушенной экономики полуострова. Этот вопрос мы прорабатываем и свои претензии, безусловно, выставим», — сказал Мурадов.
По его словам, на протяжении десятилетий во время нахождения в составе Украины Крым и крымчане были объектами безжалостной эксплуатации и ограбления.
На требование Украины к России выплатить репарации за полуостров также отреагировал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он назвал их глупостью и напомнил, что в Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум, по результатам которого жители полуострова «изъявили желание и вернулись в Россию».
На днях вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников заявил, что Россия якобы должна выплатить Украине репарации за «аннексию» Крыма. По его словам, РФ придется ответить за свои ошибки, в том числе финансово.