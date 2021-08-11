Климатолог Светлана Краковская 10 августа предупредила жителей Украины об угрозе «климатического ада», передает «Украинская правда»

Планета в опасности: в Киеве прошел Марш за климат. Фоторепортаж © Украина.ру

Краковская пояснила, что стихийные бедствия, включая засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения являются следствием климатических изменений.

«Но это при жестком сценарии — если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад», — сказала она.

Специалист уточнила, что темпы потепления на Украине превышают глобальные, в том числе среднеевропейские. Она предсказала, что вскоре на Украине продолжительность устойчивого снежного покрова и его залегания будет уменьшаться. При условии среднего уровня выбросов он исчезнет к середине века.