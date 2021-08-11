По ее словам, мир прошел «точку невозврата», теперь на Украине с каждым годом будет все больше дней, в которые температура воздуха будет превышать 35 градусов.
Краковская пояснила, что стихийные бедствия, включая засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения являются следствием климатических изменений.
«Но это при жестком сценарии — если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад», — сказала она.
Специалист уточнила, что темпы потепления на Украине превышают глобальные, в том числе среднеевропейские. Она предсказала, что вскоре на Украине продолжительность устойчивого снежного покрова и его залегания будет уменьшаться. При условии среднего уровня выбросов он исчезнет к середине века.