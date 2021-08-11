Если преемнику канцлера Германии Ангелы Меркель Армину Лашету удастся сохранить коалицию в правительстве без «зеленых», тогда США окончательно утратят интерес к «Северному потоку-2». Об этом историк и политолог Сергей Станкевич сказал в интервью изданию Украина.ру

В США назначили спецпосланника по «Северному потоку — 2» © YouTube Джо Байдена договорилась с Германией в лице Меркель, что Вашингтон в дальнейших баталиях против «Северного потока-2» участвовать не будет.

Сейчас, по словам Станкевича, Лашету важно убедительно победить на выборах в сентябре и сохранить правительственную коалицию вместе с социал-демократами, но без «зеленых».

«Если это получится, то у Вашингтона пропадут последние стимулы к борьбе против "Северного потока-2"», — подчеркнул он.

Кроме того, эксперт отметил, что в сентябре станет очевидно, что полупустые хранилища газа в Евросоюзе зимой обернутся для региона катастрофой.

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