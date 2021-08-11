Он напомнил, что администрация президента США Джо Байдена договорилась с Германией в лице Меркель, что Вашингтон в дальнейших баталиях против «Северного потока-2» участвовать не будет.
Сейчас, по словам Станкевича, Лашету важно убедительно победить на выборах в сентябре и сохранить правительственную коалицию вместе с социал-демократами, но без «зеленых».
«Если это получится, то у Вашингтона пропадут последние стимулы к борьбе против "Северного потока-2"», — подчеркнул он.
Кроме того, эксперт отметил, что в сентябре станет очевидно, что полупустые хранилища газа в Евросоюзе зимой обернутся для региона катастрофой.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.