Сегодня в России есть два вида кинематографа: американский и что-то отдаленно похоже, карикатурно на американское, которое называется российским кинематографом. Об этом рассказал кинорежиссер Сергей Снежкин в интервью изданию Украина.ру

Сергей Снежкин: кто он © Сергей Снежкин/Фейсбук

Эксперт посетовал, что сейчас министерство культуры преподносит как величайшее достижение три российские картины, которые были показаны на Каннском фестивале, и что России удалось продать один из своих сериалов в Бразилию.

«Я был как-то на фестивале в маленьком городишке французском, богом забытым, Онфлер, на побережье. Там население десять или пятнадцать тысяч, и вот там почему-то проходил фестиваль российского кино: в каком-то натянутом шатре, какие-то собрались равнодушные старушки… И вот там одна французская киноведка рассказывала про страшное состояние российского кинематографа, потому что «у нее есть ее знакомый, который был вынужден (о, ужас!) под гнетом этого репрессивного путинского режима снимать картину о Менделееве». Вы можете себе представить? Он не хочет, а его рылом! Это говорилось со всей серьезностью», — сетует Снежкин.

Многоукладовая российская экономика подразумевает и государственную экономику, и государственные предприятия, и в том числе частную инициативу, а весь кинематограф сейчас отдан на откуп вот этой частной инициативе, когда каждый самозванец может стать продюсером и режиссером, заключил собеседник издания.

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