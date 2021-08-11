По его словам, так как Вашингтон осознал, что остановить Пекин путем простой конкуренции уже невозможно, сначала он попытается изолировать его с помощью торговой войны и коллективных западных санкций, а затем, возможно, провести военную операцию под благовидным предлогом.
«В ближайшее время Соединенные Штаты Америки попытаются создать подобие военного блока (азиатского НАТО) с участием своих союзников — Австралии, Японии и Южной Кореи… При этом Соединенные Штаты Америки стараются любой ценой избежать угрозы конфликта на двух фронтах — против Китая и против России», — сказал эксперт.
Поэтому, по его словам, в отношениях с РФ Вашингтон выбрал доктрину президента Джо Байдена, означающую курс на «стабильность и предсказуемость».
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