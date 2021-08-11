Пока США сконцентрированы на силовом воздействии на Китай, в отношении России они будут проводить политику стабильности. Об этом историк и политолог Сергей Станкевич сказал в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как именно США будут использовать Украину в войне с Россией © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«В ближайшее время Соединенные Штаты Америки попытаются создать подобие военного блока (азиатского НАТО) с участием своих союзников — Австралии, Японии и Южной Кореи… При этом Соединенные Штаты Америки стараются любой ценой избежать угрозы конфликта на двух фронтах — против Китая и против России», — сказал эксперт.

Поэтому, по его словам, в отношениях с РФ Вашингтон выбрал доктрину президента Джо Байдена, означающую курс на «стабильность и предсказуемость».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.