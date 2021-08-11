Как безумный доктор, который лечит от онкологического заболевания до родильной горячки все одной таблеткой, точно так же складывается ситуация в российском кино. У нас таблетка — это финансирование Министерства культуры. Об этом рассказал кинорежиссер Сергей Снежкин в интервью изданию Украина.ру

Сергей Снежкин: кто он © Сергей Снежкин/Фейсбук

Финансируется это безумное почтовое отделение, деньги отсылаются, а куда, какие адреса, и, что самое главное, они ответа не ждут, они картины не смотрят, отметил эксперт.

«Я прекрасно помню советские времена, когда собиралось все чиновничество, вплоть до последнего вахтера — они смотрели новые советские картины. Смотрели, обсуждали, принимали, не принимали, но было интересно. А сейчас это кинематограф отчета — объявлена цифровая экономика. И в итоге в кинематографе это все выливается в экономику отчета. Даются документы, что это снято в такие-то сроки, что потрачены деньги, вот такое название, и все», — сетует Снежкин.

Плюс к этому критерии оценки, которые заложены в нормативные документы, в основе всего — ее величество касса, которой по факту и нет, потому что не приносит дохода отечественное кино, добавил режиссер.

Помимо кассы среди критериев оценки фильмов — премии на международных фестивалях, а от России туда попадают только фильмы, обвинительные по отношению к происходящему в стране и ее жителям, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.