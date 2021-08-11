Эксперт уточнил, что в каком-то смысле он более прогрессивный, чем идеи, которые были в 2014-2019 году, главное — довести это до ума.
«Как говорил Наполеон, любой план действует до первого выстрела. В этом плане Украину вообще ждут глобальные тектонические сдвиги на протяжении 2-3 лет. И вопрос третьего этапа административно-территориальной реформы будет очень важен. Я так понимаю, речь идет о сокращении областей, введении должности префекта, при этом больше полномочий будет у объединенных территориальных громад (ОТГ) и у районов. Фактически мы это уже сейчас начинаем наблюдать. Просто не так ярко на фоне остальных политических событий последних нескольких недель», — подчеркнул Бизяев.
По его мнению, сейчас главное — не спешить с окончательными выводами и не упираться в концепции прошлого, это касается и стратегии безопасности, и относительно федерализации.
Время старых концепций уходит. На это формируется социальный запрос, который рано или поздно конвертируется в конкретные политические решения, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.