Федерализации Украины не будет. Это все шло в концепции 2014-2019 годов. Фактически под это были заточены Минские соглашения. Вместо этого будет идти третий этап административно-территориальной реформы. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев

«Как говорил Наполеон, любой план действует до первого выстрела. В этом плане Украину вообще ждут глобальные тектонические сдвиги на протяжении 2-3 лет. И вопрос третьего этапа административно-территориальной реформы будет очень важен. Я так понимаю, речь идет о сокращении областей, введении должности префекта, при этом больше полномочий будет у объединенных территориальных громад (ОТГ) и у районов. Фактически мы это уже сейчас начинаем наблюдать. Просто не так ярко на фоне остальных политических событий последних нескольких недель», — подчеркнул Бизяев.

По его мнению, сейчас главное — не спешить с окончательными выводами и не упираться в концепции прошлого, это касается и стратегии безопасности, и относительно федерализации.

Время старых концепций уходит. На это формируется социальный запрос, который рано или поздно конвертируется в конкретные политические решения, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.