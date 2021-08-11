Эксперт уточнил, что эти люди фактически капсулированы в политических проектах вроде «Голоса» или «Европейской солидарности» и в ряде мажоритарщиков, но не представляют из себя большинство и серьезно повлиять на ситуацию не могут.
«Поэтому я думаю, что тренд на отход от внешнего управления в политической повестке дня нашей страны будет доминировать в ближайшие несколько лет», — считает Бизяев.
Что касается риторики о вступлении в Евросоюз и НАТО, то она больше направлена на внутреннего потребителя, которых остается 40-49% в зависимости от того, как поставить вопрос и как провести исследование, но которые тоже не являются большинством, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.