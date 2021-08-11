Общественное мнение Украины в отношении внешней политики развивается динамично. Если мы возьмем последнюю социологию, то сторонников внешнего управления становится все меньше и меньше. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев

«Поэтому я думаю, что тренд на отход от внешнего управления в политической повестке дня нашей страны будет доминировать в ближайшие несколько лет», — считает Бизяев.

Что касается риторики о вступлении в Евросоюз и НАТО, то она больше направлена на внутреннего потребителя, которых остается 40-49% в зависимости от того, как поставить вопрос и как провести исследование, но которые тоже не являются большинством, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.