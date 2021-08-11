«Сейчас ситуация в республике стабилизирована, и в ближне- и среднесрочной перспективе новое обострение вряд ли возможно. Если же говорить о событиях прошлого года, то да, власти начали активно раскручивать тему правого радикализма в протестном движении, в первую очередь в обоснование собственных жестких действий против протестующих», — отметил он.
При этом эксперт подчеркнул, что при определенных обстоятельствах импорт в Белоруссию правого радикализма с Украины вполне возможен, учитывая наработанные связи между националистами двух стран, однако на данный момент это в большей степени теоретическая угроза.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.