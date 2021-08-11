На сегодняшний день ситуация в Белоруссии стабильна, поэтому поводов для опасений усиления правого радикализма в стране нет. Об этом белорусский политолог Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

В Раде хотят разорвать дипотношения с Белоруссией © Facebook, Верховна Рада України

При этом эксперт подчеркнул, что при определенных обстоятельствах импорт в Белоруссию правого радикализма с Украины вполне возможен, учитывая наработанные связи между националистами двух стран, однако на данный момент это в большей степени теоретическая угроза.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.