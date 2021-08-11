Украина может стать решающим фактором в борьбе двух концепций — общей Большой Евразии и Атлантической хартии, мы это увидим по событиям ближайшего года, все зависит от того, какими смыслами будут наполняться эти концепции. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев

Также, по его мнению, мир входи в полосу кризиса, связанную и с политическими, и с пандемическими, и с экономическими обострениями, в связи с чем МВФ раздает 650 млрд просто так.

«Поэтому я думаю, что в ближайшие полгода станет понятно очертание обеих концепций. Тут еще очень важно, как будет развиваться ситуация во внутренней и внешней политике США. Думаю, что осенью следующего года мы увидим первые контуры выбора», — указал Бизяев.

В Офисе президента Украины доминирует желание пройти эту осень без потрясений, поэтому какие-либо резкие шаги в ту или иную сторону вряд ли можно предположить, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.