Эксперт отметил, что в ближайшее время в Европе произойдут выборы (выборы в Бундестаг, выборы президента Франции в апреле 2022 года), и от этого тоже во многом будет зависеть развитие концепции Большой Евразии.
Также, по его мнению, мир входи в полосу кризиса, связанную и с политическими, и с пандемическими, и с экономическими обострениями, в связи с чем МВФ раздает 650 млрд просто так.
«Поэтому я думаю, что в ближайшие полгода станет понятно очертание обеих концепций. Тут еще очень важно, как будет развиваться ситуация во внутренней и внешней политике США. Думаю, что осенью следующего года мы увидим первые контуры выбора», — указал Бизяев.
В Офисе президента Украины доминирует желание пройти эту осень без потрясений, поэтому какие-либо резкие шаги в ту или иную сторону вряд ли можно предположить, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.