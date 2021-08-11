Из-за того, что Белоруссия вошла в период политических «заморозков», действия белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, отказавшейся возвращаться в страну, не вызвали бурной реакции в обществе. Об этом белорусский политолог Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Она бы сама этого не сделала»: Лукашенко о решении Тимановской уехать в Польшу © РИА Новости, Лех Сохацки / Перейти в фотобанк

Ранее Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что ее заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что ее пытаются вывезти из Токио без согласия.

Позднее спортсмена выставила на онлайн-аукцион eBay серебряную медаль, которую она выиграла на Европейских играх в 2019 году.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.