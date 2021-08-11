«Отклик был в основном медийный. Провластные СМИ Тимановскую, естественно, ругали и обвиняли в предательстве. Оппозиционные, напротив, освещали благосклонно. Говорить о какой-то общественной реакции затруднительно, тем более что в Белоруссии сейчас пора политических "заморозков"», — отметил эксперт.
Ранее Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что ее заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что ее пытаются вывезти из Токио без согласия.
Позднее спортсмена выставила на онлайн-аукцион eBay серебряную медаль, которую она выиграла на Европейских играх в 2019 году.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.