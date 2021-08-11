Любой язык обогащает культуру страны, которая пользуется этим языком и внедряет его в образовательную систему, сказал в интервью изданию Украина.ру проректор по науке Института русского языка им. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий

В Николаеве русский язык лишили статуса регионального © из открытых источников

Русский язык — мировое культурное достояние, и его использование ничуть не ущемляет украинский язык, а, напротив, обогащает культуру Украины, подчеркнул Осадчий. Он провел параллель с изучением в мире английского языка.

«Мы считаем, что английский язык — это мировое достояние, мы имеем право изучать его и им пользоваться по своему усмотрению, потому что нашим гражданам хочется его изучать, им кажется это полезным, и наши граждане делают карьеру в том числе с использованием английского языка. Абсолютно как такое же благо для собственных граждан должен восприниматься и русский язык на Украине, на мой взгляд», — сказал Осадчий.

Он отметил, что на Украине в образовательной сфере дискриминируется и венгерский язык, также несмотря на желание части граждан получать на нем образование.

Полностью интервью можно прочитать здесь.