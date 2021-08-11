Портить отношения со своим стратегическим партнером в лице президента Белоруссии Александра Лукашенко было крайне опрометчиво со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Об этом украинский политолог Андрей Золотарев сказал на YouTube-канале Politeka online 9 августа

Украина предупредила Белоруссию о последствиях поддержки России © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Есть интересы государства. Я не раз говорил о том, что в 2014 году украинские танки заправлялись дизтопливом, которое поставлялось с Мозырского нефтеперерабатывающего завода. А Нацгвардия, которая сейчас готовится к параду, <…> — на белорусских МАЗах… Ну и 5 миллиардов товарооборота тоже сбрасывать не будем, у нас не так уж много и рынков осталось», — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что превратить тысячекилометровый кордон в границу с враждебным государством — не самая разумная политика.

Ранее Лукашенко допустил, что в случае опасности на территорию Белоруссии будут введены «все Вооруженные силы РФ».