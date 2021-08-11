Он отметил, что события годичной давности привели к радикальному охлаждению отношений Украины и Белоруссии и он считает это неправильным.
«Есть интересы государства. Я не раз говорил о том, что в 2014 году украинские танки заправлялись дизтопливом, которое поставлялось с Мозырского нефтеперерабатывающего завода. А Нацгвардия, которая сейчас готовится к параду, <…> — на белорусских МАЗах… Ну и 5 миллиардов товарооборота тоже сбрасывать не будем, у нас не так уж много и рынков осталось», — пояснил эксперт.
Он также подчеркнул, что превратить тысячекилометровый кордон в границу с враждебным государством — не самая разумная политика.
Ранее Лукашенко допустил, что в случае опасности на территорию Белоруссии будут введены «все Вооруженные силы РФ».