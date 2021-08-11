Куда дрейфует Зеленский, и повторит ли Украина участь Югославии
Куда дрейфует Зеленский, и повторит ли Украина участь Югославии
© пресс-служба президента Украины
После того, что Владимир Зеленский наговорил в интервью телеканалу «Дом», Москва не захочет с ним разговаривать, отметил Погребинский.

«Я считаю, что после этого интервью Зеленский сжёг все мосты. И ничего при его правлении (в отношении улучшения отношений с РФ — Ред.) уже не будет, абсолютно», — заявил политолог.

В интервью вещающему на Крым и Донбасс украинскому телеканалу «Дом» Зеленский сказал, что жители Донбасса, которые любят Россию, должны «искать себе место в России».

Полностью прочитать интервью можно здесь.