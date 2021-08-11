После того, что Владимир Зеленский наговорил в интервью телеканалу «Дом», Москва не захочет с ним разговаривать, отметил Погребинский.
«Я считаю, что после этого интервью Зеленский сжёг все мосты. И ничего при его правлении (в отношении улучшения отношений с РФ — Ред.) уже не будет, абсолютно», — заявил политолог.
В интервью вещающему на Крым и Донбасс украинскому телеканалу «Дом» Зеленский сказал, что жители Донбасса, которые любят Россию, должны «искать себе место в России».
Полностью прочитать интервью можно здесь.