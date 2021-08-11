На переговорах президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом стороны не достигнут какого-то решительного прорыва, предположил в интервью Украина.ру политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Зеленский собирается лететь к Байдену за деньгами, предварительно выполнив серьёзное задание от США © пресс-служба президента Украины

«Но на самом деле ничего нам не дадут вообще. Никакой серьёзной компенсации за потерю газового транзита — ничего этого реального не будет. Думаю, что даже из антироссийского лагеря критики после этого визита будет много», — заявил Погребинский.

Визит Владимира Зеленского в США запланирован на конец августа. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что стороны планируют обсудить стратегическое партнерство, противодействие «российскому агрессору», вопрос Донбасса и Крыма, финансовые вливания США в экономику.

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