Для того чтобы Украина смогла стать посредником между Востоком и Западом вместо России, ей необходимо переформатировать свою внешнеполитическую концепцию. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: В ближайшие 2-3 года Украину ждут глобальные тектонические сдвиги © Facebook, Руслан Бизяев Дархан Калетаев в интервью украинскому порталу LegalHub призвал Украину вместе строить китайский «Шёлковый путь» в Европу, минуя Россию.

«Для этого надо немножко переформатировать свою концепцию. Сейчас это больше напоминает попытку выстроить «стену Пилсудского 2.0». А стена — это не про посредничество, не про коридоры и не про мосты. Скорее, это про засовы», — указал эксперт.

Украина может стать решающим фактором в борьбе двух концепций — общей Большой Евразии и Атлантической хартии, мы это увидим по событиям ближайшего года, все зависит от того, какими смыслами будут наполняться эти концепции, считает Бизяев.

Сейчас мы входим в полосу кризиса, связанную и с политическими, и с пандемическими, и с экономическими обострениями, поэтому в ближайшие полгода станет понятно очертание обеих концепций, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.