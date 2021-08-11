Ранее посол Казахстана в Киеве Дархан Калетаев в интервью украинскому порталу LegalHub призвал Украину вместе строить китайский «Шёлковый путь» в Европу, минуя Россию.
«Для этого надо немножко переформатировать свою концепцию. Сейчас это больше напоминает попытку выстроить «стену Пилсудского 2.0». А стена — это не про посредничество, не про коридоры и не про мосты. Скорее, это про засовы», — указал эксперт.
Украина может стать решающим фактором в борьбе двух концепций — общей Большой Евразии и Атлантической хартии, мы это увидим по событиям ближайшего года, все зависит от того, какими смыслами будут наполняться эти концепции, считает Бизяев.
Сейчас мы входим в полосу кризиса, связанную и с политическими, и с пандемическими, и с экономическими обострениями, поэтому в ближайшие полгода станет понятно очертание обеих концепций, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.