Если судить по Грузии, то разрыв дипломатических отношений означает, что потом все переговоры проходят через посредников. А когда ведутся переговоры через посредников, то все переговорщики преследуют свою цель. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: В ближайшие 2-3 года Украину ждут глобальные тектонические сдвиги © Facebook, Руслан Бизяев Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас уже нет смысла разрывать дипломатические отношения с Россией, поскольку от этого ничего не изменится.

Сейчас наиболее низкий уровень дипломатических отношений между Украиной и Россией, и эта ситуация будет продолжаться плюс-минус эту осень, если не случится что-то из ряда вон выходящее, считает эксперт.

«Я пока не вижу предпосылок для разрыва дипломатических отношений. Тем более если об этом говорит сам Кулеба. Как говорится, первоисточник дальше некуда. Я думаю, в ближайшее время этого не случится. Если начнется какое-то серьезное обострение, тогда это возможно. Но в общем и целом — нет. Посмотрим до конца этого года. Все зависит от того, как мы пройдем эту осень. Особенно на Донбассе», — указал Бизяев.

Если же говорить о стратегии внешней политики Украины, где четко прописаны ориентиры в отношении «ближневосточного направления», то она будет актуальна в ближайшие год-два, а потом так или иначе будет скорректирована, заключил собеседник издания.

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