Похоже, что Джордж Кент должен в контакте с Владимиром Зеленским упорядочить украинскую олигархию, которая рассматривается как главный генератор внутренних проблем для Украины. Об этом рассказал политолог и политик Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк Джорджа Кента, который до этого работал в посольстве США на Украине и которого называли куратором украинских антикоррупционеров, на период отпуска временного поверенного в делах США Кристины Квин.

В Вашингтоне признают, что олигархии в целом выгодна хроническая нестабильность власти и вялотекущая война, что позволяет магнатам решать любые вопросы неправовым образом в свою пользу, а это мешает курсу Байдена на стабильность и предсказуемость, пояснил эксперт.

«Вероятно, будет произведён искусственный отбор: одних олигархов зачистят, других приструнят и встроят в государственную систему. Джордж Кент имеет репутацию человека, способного помочь в данных вопросах», — полагает Станкевич.

Пока всё выглядит так, что Соединённые Штаты Америки хотят успокоения для Украины под опекой Германии и Франции, чтобы иметь в Европе стабильный тыл и развязать себе руки для активных действий против Китая в Азии, заключил собеседник издания.

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