Ранее в Киев направили заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, который до этого работал в посольстве США на Украине и которого называли куратором украинских антикоррупционеров, на период отпуска временного поверенного в делах США Кристины Квин.
В Вашингтоне признают, что олигархии в целом выгодна хроническая нестабильность власти и вялотекущая война, что позволяет магнатам решать любые вопросы неправовым образом в свою пользу, а это мешает курсу Байдена на стабильность и предсказуемость, пояснил эксперт.
«Вероятно, будет произведён искусственный отбор: одних олигархов зачистят, других приструнят и встроят в государственную систему. Джордж Кент имеет репутацию человека, способного помочь в данных вопросах», — полагает Станкевич.
Пока всё выглядит так, что Соединённые Штаты Америки хотят успокоения для Украины под опекой Германии и Франции, чтобы иметь в Европе стабильный тыл и развязать себе руки для активных действий против Китая в Азии, заключил собеседник издания.
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