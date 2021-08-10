В ролике рэперша покидает салон авто после дрифта по Софийской площади.

«Ну и страшно! Це офигенно! Выпускайте меня», — сказала Alyona Alyona, показывая трясущиеся руки.

Окрыляет? Власти Киева обратились в полицию после съемок рекламы энергетика
Окрыляет? Власти Киева обратились в полицию после съемок рекламы энергетика
© РИА Новости, И. Кропивницкий / Перейти в фотобанк
Ранее на Софийской площади в центре Киева состоялись съемки рекламного ролика компании Red Bull с дрифтом (заносом на большой скорости) двух авто. При этом пешеходную территорию, где велась съемка, не огораживали. Также на площади остались повреждения — следы шин.

Полиция Киева ведет следственные действия, чтобы установить всех участников инцидента и привлечь их к ответственности.

В МВД заявили, что организаторам съемок грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

 