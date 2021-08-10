На латвийско-белорусской границе ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом 10 августа сообщила глава латвийского МВД Мария Голубева в Twitter

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать с 11 августа до 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что фактически введение режима ЧС временно закрывает границу Латвии с Белоруссией.

«Укрепление границы начинается немедленно», — написала Голубева.

Литва обвинила Лукашенко в силовом удержании мигрантов © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

За последние несколько дней на границе были задержаны более 200 человек, пытавшихся проникнуть в Латвию. Власти страны обвиняют в происходящем Минск.

Ранее Литва обвинила Александра Лукашенко в силовом удержании нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока.