Режим чрезвычайной ситуации будет действовать с 11 августа до 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что фактически введение режима ЧС временно закрывает границу Латвии с Белоруссией.
«Укрепление границы начинается немедленно», — написала Голубева.
После подписания указа о режиме ЧС армия и полиция обязаны оказывать содействие пограничникам в поимке мигрантов.
За последние несколько дней на границе были задержаны более 200 человек, пытавшихся проникнуть в Латвию. Власти страны обвиняют в происходящем Минск.
Ранее Литва обвинила Александра Лукашенко в силовом удержании нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока.