Мать певицы Наташи Королевой, киевлянка Людмила Порывай в очередной раз поразила подписчиков своим эпатажным поведением, на этот раз исполнив танец для привлечения в жизнь султана. Видеоинструкцию женщина 9 августа разместила в Instagram

В одном из ресторанов Трускавца (Львовская область), где женщина отдыхала с подругами, она показала танец, с помощью которого планирует соблазнить султана. Именно об этом она рассказала, приплясывая у летней веранды заведения.

Отдельные пользователи предположили, что воодушевление дамы вызвала предстоящая встреча со стриптизерами, шоу-программа которых не редкость в подобных заведениях.

«А где же султан?!», «Старческий маразм», «Да уймись уже, зажигалка стриптизерская!!!», «Я тоже хочу сказать "да уймись уже", неприятно смотреть, как обезьянка, чему тут завидовать, а Наташа чего ей не подскажет», — отреагировали фолловеры.

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Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине.

Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США вместе с мужем. Супруг Порывай — бизнесмен Игорь Эльперин, в 70-ых он эмигрировал в Америку.