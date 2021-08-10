Временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева вызвали в МИД Украины, ему выразили протест в связи с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко на пресс-конференции накануне. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины 10 августа

Белорусскому дипломату пригрозили, что высказанная Лукашенко готовность признать российский суверенитет над Крымом является «равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины».

Признание Крыма, но без 31-й «дорожной карты». Президент Лукашенко раскрылся перед прессой © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк Романа Протасевича. Отмечается, что в случае подтверждения данная информация противоречит ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Белоруссии.

Также в МИД Украины расценили заявления Лукашенко о переправке Украиной оружия и боевиков для действий на территории Белоруссии как «далекую от реалий пропаганду» и заявили, что Лукашенко не удастся «поставить на колени Украину, прикрываясь Владимиром Путиным».

На пресс-конференции 9 августа Александр Лукашенко пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по решению большинства его жителей, после проведенного на полуострове референдума. Киев до сих пор не признал его итоги.