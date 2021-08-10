Белорусскому дипломату пригрозили, что высказанная Лукашенко готовность признать российский суверенитет над Крымом является «равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины».
От белорусского поверенного на Украине потребовали объяснений относительно слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать о допуске в Белоруссию представителей Луганской Народной Республики для допроса Романа Протасевича. Отмечается, что в случае подтверждения данная информация противоречит ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Белоруссии.
Также в МИД Украины расценили заявления Лукашенко о переправке Украиной оружия и боевиков для действий на территории Белоруссии как «далекую от реалий пропаганду» и заявили, что Лукашенко не удастся «поставить на колени Украину, прикрываясь Владимиром Путиным».
На пресс-конференции 9 августа Александр Лукашенко пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по решению большинства его жителей, после проведенного на полуострове референдума. Киев до сих пор не признал его итоги.