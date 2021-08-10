Мероприятие пройдет в субботу, 14 августа, однако точное время пока не известно.
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Причиной возмущения членов «Нацкорпуса» послужил массовый арест участников этой организации, произведенный на днях СБУ.
«Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию на Харьковщине, в ходе которой ликвидирована мощная преступная группировка. В ее состав были вовлечены почти 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также люди с опытом ведения боевых действий. По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности, в сфере ритуальных услуг», — говорилось в сообщении СБУ.
Известно, что задержанным вменяют статью 255 («Создание, руководство преступным объединением или преступной организацией, а также участие в ней»), 189 («Вымогательство») и 206 («Противодействие законной хозяйственной деятельности») Уголовного кодекса Украины.
Участники «Нацкорпуса» заявляют, что аресты имеют заказной политический характер «позорного дела против ветеранов и общественных деятелей».