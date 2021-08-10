Организаторам съемок рекламы энергетика Red Bull на Софийской площади в Киеве может грозить вплоть до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба МВД Украины в Тelegram 10 августа

Ранее на Софийской площади в центре Киева состоялись съемки рекламного ролика компании Red Bull с дрифтом (заносом на большой скорости) двух авто. При этом пешеходную территорию, где велась съемка, не огораживали. Также на площади остались повреждения — следы шин.

Окрыляет? Власти Киева обратились в полицию после съемок рекламы энергетика © РИА Новости, И. Кропивницкий / Перейти в фотобанк

«Проводятся первоочередные следственные действия, и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности», — говорится в сообщении.

Правоохранители заявили, что организаторам съемок грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.