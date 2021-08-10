Ранее на Софийской площади в центре Киева состоялись съемки рекламного ролика компании Red Bull с дрифтом (заносом на большой скорости) двух авто. При этом пешеходную территорию, где велась съемка, не огораживали. Также на площади остались повреждения — следы шин.
Отмечается, что организаторы не получили разрешения местных властей и согласования от полиции Киева.
«Проводятся первоочередные следственные действия, и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности», — говорится в сообщении.
Правоохранители заявили, что организаторам съемок грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.