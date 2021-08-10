Вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев призвал американское правительство развернуть на своей территории силы ПВО США. Такую информацию 10 августа сообщила пресс-служба ведомства

«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — сказал Резников.

В Раде хотят разорвать дипотношения с Белоруссией © Facebook, Верховна Рада України Гленом Говардом, где украинский вице-премьер объяснил намерения своей страны размещением ядерных сил РФ в Крыму, а также обвинил Москву в оккупации Азовского моря и милитаризации Черного.

«Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы. Сейчас то же самое происходит с "Северным потоком — 2"», — сказал Резников.

По его словам, газопровод угрожает безопасности Украины, Польши, стран Балтии и в целом Европе и предложил ввести санкции против компаний, реализующих проект.

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Тема ядерного оружия, по всей видимости, «больная» для украинских властей, с заявлениями о нем регулярно выступают самые разные политики страны. В частности, не так давно глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Киев допустил фатальную ошибку, избавившись от ядерного оружия, иначе сегодня мог бы «шантажировать весь мир».