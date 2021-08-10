Отмечается, что во главе банды стоял некий неназванный криминальный авторитет, который более 10 лет значился в преступной иерархии как «смотрящий» за городом.
По информации СБУ, группировка занималась «крышеванием» бизнеса, сбором «общака», а также вымогательством несуществующих долгов. При этом бандиты отличались «жестокостью методов силового "влияния"».
«Угрозы физической расправы и нанесения вреда личному имуществу срабатывали безотказно», — говорится в сообщении.
«Смотрящего» и его подельников задержали при получении очередной суммы денег в размере 40 тыс. долларов, которые должен был заплатить им один из местных предпринимателей за «крышу».
Заведено уголовное дело по статьям за распространение преступного воздействия и вымогательство.
В мае этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против более 550 так называемых воров в законе.