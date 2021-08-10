В Кирилловке Запорожской области Украины 14 августа состоится концерт исполнителей песен в жанре шансон «Песни Азова», на который приглашен шансонье из России Евгений Кемеровский, сообщает 10 августа nashemisto.dp.ua

Сообщается, что концерт пройдет в отельно-развлекательном комплексе «Багира».

«В падучую падал»: коллега Киркорова рассказал о страшном желании певца из-за Пугачевой © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк Александр Яременко, Влад Булах, Михаил Грицкан и Аля Дюйм. Приглашенная звезда — российский шансонье Евгений Кемеровский.

Евгений Кемеровский (Яковлев) родился в Новом Городке Кемеровской области. Стал писать блатной шансон в 90-х, после смерти брата-близнеца. Автор хитов «Братва, не стреляйте друг в друга» и «Ветер».

Также Кемеровский — автор песен многих звезд эстрады, сотрудничал с Любовью Успенской, Катей Лель, Ириной Аллегровой, Борисом Моисеевым, Таисией Повалий. Лауреат конкурсов "Шансон года" и "Песня года".