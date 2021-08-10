Депутат Ивано-Франковского городского совета Стефан Магас попал под град критики после того, как похвастался в Facebook подстреленными утками, сообщает «Обозреватель» 10 августа

Магас опубликовал множество фото, на которых он демонстрировал охотничьи трофеи — десяток убитых уток. Он позировал с птицами, схватив их за шеи, и показывал процесс очистки тушек от перьев.

Депутат от «Батькивщины» процитировал Гитлера: некоторым украинцам понравилось © Михаил Ковальчук/Инстаграм

«Депутатам есть нечего… По 10 уток каждый будет отстреливать, то скоро таких уток в дикой природе не останется», «Как вообще можно убивать беззащитных животных?», «Ужас и еще раз ужас», — написали в сети.

В итоге Магас удалил свой пост.

При этом на Украине с 7 августа официально открыт сезон охоты на пернатую дичь.