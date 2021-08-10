Магас опубликовал множество фото, на которых он демонстрировал охотничьи трофеи — десяток убитых уток. Он позировал с птицами, схватив их за шеи, и показывал процесс очистки тушек от перьев.
В комментариях к записи пользователи сети стали оставлять гневные комментарии. Они отметили, что депутат подает аудитории плохой пример жестокого обращения с животными. Также они заявили, что такое истребление диких уток ничем не оправдано, и не посчитали это достойным народного избранника развлечением.
«Депутатам есть нечего… По 10 уток каждый будет отстреливать, то скоро таких уток в дикой природе не останется», «Как вообще можно убивать беззащитных животных?», «Ужас и еще раз ужас», — написали в сети.
В итоге Магас удалил свой пост.
При этом на Украине с 7 августа официально открыт сезон охоты на пернатую дичь.