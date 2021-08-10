Он обратился в Службу безопасности страны (СБУ) с требованием проверить всю деятельность Коротких, находящегося последние семь лет на территории Украины и причастного к резонансным преступлениям: заказным убийствам и грабежам.
По словам нардепа, необходимо установить круг лиц, которых он мог завербовать и втянуть в свою преступную деятельность.
Кива заверил, что преступник организовал более 20 заказных убийств, среди которых и убийство журналиста Павла Шеремета.
Сергей Коротких, известный под кличкой «Боцман» — националист, перебравшийся на Украину из Белоруссии. В бытность президентом ему собственноручно выдал гражданство Пётр Порошенко: Боцман был одним из командиров воевавшего в Донбассе неонацистского полка «Азов», а затем перебрался в политическую организацию «Азова» «Национальный корпус». Недавно появилась информация, что Коротких был настоящим учредителем «Белорусского дома в Украине».