Праворадикал Сергей Коротких проводит системную деятельность, направленную на подрыв украинской государственности. Об этом 10 августа в своем Facebook заявил народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива

Кива жестко ответил на обвинения СБУ © Facebook/Илья Кива

По словам нардепа, необходимо установить круг лиц, которых он мог завербовать и втянуть в свою преступную деятельность.

Кива заверил, что преступник организовал более 20 заказных убийств, среди которых и убийство журналиста Павла Шеремета.

Сергей Коротких, известный под кличкой «Боцман» — националист, перебравшийся на Украину из Белоруссии. В бытность президентом ему собственноручно выдал гражданство Пётр Порошенко: Боцман был одним из командиров воевавшего в Донбассе неонацистского полка «Азов», а затем перебрался в политическую организацию «Азова» «Национальный корпус». Недавно появилась информация, что Коротких был настоящим учредителем «Белорусского дома в Украине».