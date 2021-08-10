Известно, что таким образом представители указанного «окрыляющего» товара снимали рекламный ролик. Однако в городской администрации пояснили, что разрешения на это не давали.
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«Город обратился в полицию с просьбой расследовать инцидент и установить причастных к нему лиц. В частности, автомобиль дрейфовал на большой скорости посреди пешеходной зоны. Специального ограждения не установлено. Все проходящие мимо пешеходы подвергались опасности. Также заметно загрязнена следами автомобильных колес на исторической площади», — говорится на странице горадминистрации.