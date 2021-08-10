Во вторник, 10 августа, в центре Киева вокруг памятника Богдану Хмельницкому неизвестные устроили дрифт на автомобилях с логотипами энергетика Red Bull. На произошедшее почти сразу отреагировали в Киевской городской администрации на официальной странице в Facebook

Посадил в металлическую коробку: украинскому фермеру грозит срок за лишение свободы работника © Национальная полиция Украины ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В КИЕВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО САМЦА ГОРИЛЛЫ. «Город обратился в полицию с просьбой расследовать инцидент и установить причастных к нему лиц. В частности, автомобиль дрейфовал на большой скорости посреди пешеходной зоны. Специального ограждения не установлено. Все проходящие мимо пешеходы подвергались опасности. Также заметно загрязнена следами автомобильных колес на исторической площади», — говорится на странице горадминистрации.