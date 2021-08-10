Украинская писательница Лариса Ницой обругала украинских спортсменок, которые на Олимпиаде в Токио давали комментарии на русском языке. Соответствующий комментарий она оставила на своей странице в Facebook 10 августа

«Муж зачем-то включил телевизор, который мы в последнее время почти не включаем. И лишь он включил, как оттуда от двух спортсменок (в голубой форме с тризубчиками) донеслось:

— Эт такая радасть заваеваць для этай страны медаль, такиє ащущения, што не передаць!

Ср*нь господня. Да они издеваются! Сколько сделано замечаний! Сколько говорено-переговорено! Сколько уже сказано слов. Сколько объяснено! Если едешь представлять Украину, то представляй ее, курица, на украинском языке! На украинском!», — написала Ницой (орфография сохранена).

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«Они что, не слышали, что нашу страну, которая их туда послала, надо представлять на языке страны? Не слышали наставления, чтобы разговаривали на украинском? Слышали, курва! Но это такая их психологическая война с нами. Это так эти курицы нас ломают. Оно слышало, что надо говорить на украинском, но стоит и стрекочет по-своему…», — добавила Ницой.

Писательница также раскритиковала блогеров и политиков, которые не поддержали ее выступление против украинского футболиста Артема Довбика, говорившего на русском.

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