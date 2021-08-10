В Одессе пассажиры маршрутки №220 устроили потасовку из-за сидячих мест. Видео драки очевидцы разместили в Telegram-канале «Одесса INFO» 9 августа

Проезд в маршрутке за 200 грн: художник из Австралии изобразил киевские Позняки © Instagram,

Остальные пассажиры призывают хулиганов успокоиться.

«Видимо бой был за сидячие места», — говорится в сообщении.

В комментариях люди высказали свои соображения об инциденте: «А все спокойно наблюдают? Полицию вызвали или только видео снимали???», «Жесть», «В мире животных», «Им просто делать нечего, дикари с леса сбежали, лучше пожилым людям место уступили, а не в морду бейте» и др.