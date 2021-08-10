Кто стал инициатором конфликта, неизвестно. Видео начинается с момента, когда двое мужчин бьют третьего, при этом один из них удерживает жертву, а второй наносит жесткие удары по голове.
Остальные пассажиры призывают хулиганов успокоиться.
«Видимо бой был за сидячие места», — говорится в сообщении.
В комментариях люди высказали свои соображения об инциденте: «А все спокойно наблюдают? Полицию вызвали или только видео снимали???», «Жесть», «В мире животных», «Им просто делать нечего, дикари с леса сбежали, лучше пожилым людям место уступили, а не в морду бейте» и др.