Дочь певицы Аллы Пугачевой исполнительница Кристина Орбакайте, недавно отметившая 50-летие, 9 августа выложила в Instagram фотографию, где выглядит значительно моложе своего возраста, чем вызвала споры среди поклонников

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«25 лет, не больше», «Узнать только по волосикам можно», «Другая», «Такая юная», «Девочка 15-ти лет», «Похожа, но не Кристина», «Они вместе с мамой наперегонки молодеют!», «По ходу они знают рецепт эликсира молодости», — написали фолловеры.

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Однако большинство подписчиков артистки все же заметили, что новый снимок Орбакайте просто обработан в фоторедакторе, о чем свидетельствуют предыдущие фото и видео певицы, где видны ее морщины и другие возрастные изменения.