На новом снимке Орбакайте повернулась вполоборота в кадр и спустила с плеча джинсовую куртку, оставшись в одном нижнем белье. Фанаты обратили внимание не только на излишнюю откровенность, которую певица редко демонстрирует, но и на ее слишком моложавый вид.
«25 лет, не больше», «Узнать только по волосикам можно», «Другая», «Такая юная», «Девочка 15-ти лет», «Похожа, но не Кристина», «Они вместе с мамой наперегонки молодеют!», «По ходу они знают рецепт эликсира молодости», — написали фолловеры.
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Однако большинство подписчиков артистки все же заметили, что новый снимок Орбакайте просто обработан в фоторедакторе, о чем свидетельствуют предыдущие фото и видео певицы, где видны ее морщины и другие возрастные изменения.