Фермер из села Вербовка Винницкой области наказал работника в рабовладельческом стиле: лишив сотрудника свободы путем помещения в металлическую сушилку за некачественный ремонт трактора. Об этом факте 10 августа сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины

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Размеры металлического ящика позволяли мужчине находиться там только в сидячем положении, мужчина звал на помощь и в итоге его крики услышала местная жительница, о чем она сообщила в полицию. Полицейские расчистили вход в сушилку лопатами и освободили заложника.

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Пострадавший рассказал, что нанялся к местному фермеру разнорабочим, который таким образом наказал его за плохую работу, при этом оставив и без оплаты труда.

Действия 58-летнего предпринимателя квалифицированы по статье «незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий». Фермеру грозит до пяти лет лишения свободы.