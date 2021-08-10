В Киеве отметили день рождения единственного самца гориллы
В Киеве отметили день рождения единственного самца гориллы
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В металлической сушилке для фруктов 43-летний заложник провел почти сутки. Без еды, воды и в жару его посадил туда местный фермер, засыпав сверху сушилку зерном.

Размеры металлического ящика позволяли мужчине находиться там только в сидячем положении, мужчина звал на помощь и в итоге его крики услышала местная жительница, о чем она сообщила в полицию. Полицейские расчистили вход в сушилку лопатами и освободили заложника.

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Пострадавший рассказал, что нанялся к местному фермеру разнорабочим, который таким образом наказал его за плохую работу, при этом оставив и без оплаты труда.

Действия 58-летнего предпринимателя квалифицированы по статье «незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий». Фермеру грозит до пяти лет лишения свободы.