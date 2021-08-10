В Курске в честь Международного дня художника установили памятник борщу. Об этом сообщило 9 августа «Курское интернет-телевидение»

Война за борщ с Украиной: Россия нанесла ответный удар © Пресс-служба администрации Краснодарского края установили во дворе художественной галереи «АЯ». Овощи из борщевого набора на постаменте покрыты золотистой краской.

«Любимой еде художников, борщу посвящается», — гласит табличка на памятнике.

Автор скульптурной композиции — курский художник, галерист Олег Радин.

«Какая жизнь — такой и борщевой набор. Не до мяса нынче», — пояснил художник.

Ранее Министерство иностранных дел Украины направило заявку на внесение борща в список культурного наследия ЮНЕСКО как традиционно украинского блюда. Российские повара и кулинары с этим не согласны, они утверждают, что борщ — исконно русское блюдо.

Украинский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко воюет за борщ в соцсетях, в частности, он предложил украинцам потребовать появления эмодзи борща.