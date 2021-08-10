Украинские дипломаты заявили об опасности поглощения Белоруссии Россией и назвали это угрозой национальной безопасности Украины и всего региона. Об этом говорится в заявлении МИД страны 9 августа

Бальбек ответил поговоркой на слова Лукашенко о Крыме © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк подчеркнули в ведомстве.

Министерство призвало белорусские власти вернуть государство в демократическое русло, освободить всех политзаключенных, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил признания Крыма территорией России. Он считает, что у него теперь «развязаны руки» по Украине, так как Киев негативно относится к официальному Минску.

Кроме того, Лукашенко лично обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он «поставляет боевиков» и оружие на территорию Белоруссии.