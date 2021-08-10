«Любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, которая будет иметь соответствующие международно-правовые последствия», — подчеркнули в ведомстве.
Министерство призвало белорусские власти вернуть государство в демократическое русло, освободить всех политзаключенных, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил признания Крыма территорией России. Он считает, что у него теперь «развязаны руки» по Украине, так как Киев негативно относится к официальному Минску.
Кроме того, Лукашенко лично обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он «поставляет боевиков» и оружие на территорию Белоруссии.