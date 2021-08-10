Детская писательница и ярая защитница украинского языка Лариса Ницой 9 августа выложила в Facebook пост, где откровенно порадовалась нападению на «Мисс Молдавия-2008» Яну Варнакову за русский язык

«Этот заголовок сделал мой день. Очень смешная статья. Спасибо украинским СМИ, что поделились этим. Может, когда-нибудь перестанут издеваться надо мной своими "скандальный писатель, да скандальный писатель". Но СМИ делают чучелом меня, а я только прошу говорить по-украински, только прошу, а в мире вон как реагируют — не просят, а сумкой по голове. Хохочу. Гламурная модель была такой негламурной», — написала Ницой.

Примечательно, что большинство ее подписчиков поддержали высказывание писательницы, заявив, что «Мисс Молдавия-2008» еще мало получила.

«Мелочью надо было, мелочью!», «Сумкой это хорошо, но если положить туда кирпич, эффект намного лучше!» — написали фолловеры Ницой.

Речь идет про конфликт, который произошел когда модель и «Мисс Молдавия-2008» Яна Варнакова стояла в очереди к банкомату в Кишиневе. Местной жительнице, находящейся перед ней, показалось, что девушка хочет подсмотреть пин-код, из-за чего женщина начала ругаться, но услышав замечание на русском языке, обматерила «Мисс» на румынском, назвав модель «стервой» и «вонючей русской», а в конце еще и несколько раз ударила сумкой.

Уходя женщина добавила, что такие как Варнакова «оккупировали румынскую землю и сидят здесь с 1812 года». Модель успела снять видео произошедшего, которое выложила в сеть, заявив, что обратится в соответствующие органы.

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Лариса Ницой — украинская писательница, автор десятков произведений для детей, в том числе «Сказки об украинском счастье». Имеет статус лауреата Всеукраинской литературной премии «Ветвь золотого каштана» в области социальной прозы.

Кроме того, Ницой известна своими радикальными националистическими взглядами, она считает, что вся страна должна говорить исключительно на украинском, а всех, кто хочет говорить по-русски стоит отправить в Россию.