Украинская судья по художественной гимнастике Лидия Виноградная 9 августа в своем Facebook подробно прокомментировала ситуацию с пояснительным видео о победе израильтянки Линой Ашрам на Олимпийских играх - 2020 в Токио

Беленюк возмутился составом делегации Украины на Олимпиаде © REUTERS, Piroschka Van De Wouw Дину и Арину Авериных в борьбе за золото в личном многоборье олимпийского турнира по художественной гимнастике за счет сложности номера.

«Все решила именно трудность тела. Там преимущество Линой Ашрам перед российскими гимнастками в трудности тела было просто огромным. Они не смогли ликвидировать эту разницу даже за счет более чистого исполнения и сложной работы с предметом, даже несмотря на ошибку Линой с лентой», — сказала Виноградная.

По ее словам, она знает всех судей, которые были на Олимпийских играх. Более того, специалист назвала их «лучшими представителями нашего спорта».

«Наибольшую ненависть вызывает наша судья Наталья Еромина только потому, что она украинка. Как будто украинский паспорт автоматически делает тебя более двуличным по отношению к россиянкам. Мы ценим российских гимнасток, они великие спортсменки, и мы также уважаем их тренеров и судей. У Натальи была самая сложная работа вместе с Евой Серрано, и я уверена, что они обе блестяще справились со своей задачей. <…> Я должна была высказаться, и, просто сняв видео с Анной Ризатдиновой, получила столько ненависти, как будто я убила кого-то из пистолета. Люди желают мне смерти!» — возмутилась судья.

Она подчеркнула, что убеждена насчет правильности выставленных на Олимпиаде оценок.

«Если кто-то хочет тоже высказаться — не стесняйтесь, мы можем сделать видео, где обсудим сложность программы каждого и то, что стало решающим фактором в выставлении баллов», — написала Виноградная.

Сборная России впервые с 1996 года не смогла выиграть золотую медаль по итогам индивидуального многоборья. Обе россиянки уступили израильтянке, которая по итогам трех упражнений набрала 107,800 балла. Дина Аверина завоевала серебро (107,650 балла). Бронзу получила Алина Горносько из Белоруссии (102,700). Арина Аверина по итогам трех упражнений заработала 102,100 балла и заняла четвертое место.

Итоговая оценка за упражнение в художественной гимнастике складывается из двух составляющих — сложности (D) и исполнения (E). За каждый показатель отвечает ряд судей. На олимпийском турнире в Токио сложность оценивали представители Швейцарии, Аргентины, Украины и Франции. Оценка за этот показатель в финале ленты у Ашрам увеличилась на три десятых по сравнению с оценкой в квалификации: с 14,7 до 15,0. Набор элементов в упражнении Ашрам в квалификации и финале идентичен. В квалификации за упражнение с лентой Ашрам получила оценку 23,5 при чистом исполнении. В финале многоборья с потерей на мастерстве гимнастка получила всего на 0,2 меньше. При этом потеря гимнасткой предмета подразумевает, что элемент, на котором эта потеря произошла, не засчитывается.

По ходу соревнований представители сборной России три раза подавали протесты на судейские оценки. Сначала тренерский штаб попытался оспорить оценку Арины Авериной за выступление с мячом (спортсменка получила 27,900 балла), однако протест был отклонен. Позднее протест был подан на оценки за выступление Арины с булавой. По итогам оценка увеличилась с 27,400 до 27,800. Последний протест был подан на оценку Дины Авериной в последнем выступлении в упражнениях с лентой. Россиянка уступала лидеру только 0,150 балла, однако арбитры оставили оценку россиянки прежней. После завершения соревнования российские спортсменки, президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказали недовольство судейством.