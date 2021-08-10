Украинский журналист Дмитрий Гордон ответил президенту Белоруссии Александру Лукашенко на его высказывание, в котором глава государства предложил посадить Гордона в СИЗО и назвал его мерзавцем. Видеозапись с обращением к белорусскому лидеру журналист опубликовал на своем YouTube-канале 9 августа

Он мерзавец, надо посадить: Лукашенко жестко высказался о Гордоне © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Поскольку ваши слова о том, что я мерзавец, были мне как бальзам на душу, я выпью белорусского бальзама… Я хочу выпить за то, чтобы прекрасный народ братской Белоруссии поскорее стал по-настоящему свободным. Чтобы к власти пришли люди, которые будут любить свой народ. Белорусы, за вас белорусский бальзам от Александра Лукашенко… Вы настоящий деспот, вы разбойник в чистом виде», — сказал журналист, поднимая стакан.

Горький напиток Гордон заел конфетами собственного производства.

Ранее Лукашенко призвал посадить Гордона на несколько месяцев в следственный изолятор за «болтовню» об инциденте с «вагнеровцами» в июле 2020 года. По его мнению, журналист хочет намеренно исказить историю с задержанием «бойцов российской частной военной компании Вагнера» и их возвращением в Россию, в то время как сегодня уже известны все подробности произошедшего. В конце он добавил, что обиду на Гордона не держит, и назвал его мерзавцем.