Темпы потепления на Украине превышают глобальные, в том числе среднеевропейские. Об этом климатолог Светлана Краковская предупредила в интервью изданию «Украинская правда» 10 августа

Климатическое оружие. Киев накрыло «российской» песчаной бурей © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Раньше у нас таких ночей было несколько и только в южных регионах — Крым, побережье Черного и Азовского морей. А теперь мы наблюдаем их и в Киеве, и в Чернигове — несколько недель таких ночей в год мы однозначно видели в последние годы. И тропических ночей становиться все больше. В южном регионе к середине столетия они продлятся больше месяца, например. К концу столетия это будет буквально все календарное лето», — заявила эксперт.

По ее прогнозу, климатическое лето, когда среднесуточная температура превышает +15 градусов, на Украине станет гораздо дольше — продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них будут с тропическими ночами).

Также климатолог отметила, что вскоре на Украине продолжительность устойчивого снежного покрова и его залегания будет уменьшаться. При условии среднего уровня выбросов он исчезнет к середине века.

«Это не значит, что у нас не будет снегопадов или сильных снегопадов — скорее всего, они будут во второй половине зимы и в ее конце. Их никто не отменяет. Это означает, что снег не будет лежать на поверхности», — резюмировала Краковская.

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.