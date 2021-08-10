После завершения чемпионата Европы в отставку с поста главного тренера сборной Украины подал Андрей Шевченко. Сообщалось, что он хочет попробовать свои силы в работе с клубом. По неофициальной версии, УАФ и Шевченко не сошлись в сумме нового контракта.
В конце прошлой недели глава УАФ Андрей Павелко заявил, что новым рулевым сборной будет экс-футболист, действующий тренер ФК «Аль-Айн» из ОАЭ Сергей Ребров. Ожидалось, что официально его назначат именно 9 августа. Однако этого не произошло. По данным СМИ, контракт Реброва с арабским клубом не предусматривает возможность расторжения соглашения без компенсации ради работы в сборной Украины. А руководство «Аль-Айна» якобы не хочет просто так расставаться с украинским специалистом.
Согласно пресс-службе УАФ, до 12 августа должны пройти переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера национальной команды.
Ранее в СМИ появилась информация, что сборную Украины, помимо Реброва, могут возглавить Мирон Маркевич или Алексей Михайличенко. Оба они в разное время уже работали с главной командой страны.