Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) перенес рассмотрение вопроса о назначении главного тренера сборной на 12 августа. Такое решение было принято на заседании 9 августа, проинформировала пресс-служба УАФ

Глава Федерации баскетбола Украины грубо обозвал Шевченко © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

В конце прошлой недели глава УАФ Андрей Павелко заявил, что новым рулевым сборной будет экс-футболист, действующий тренер ФК «Аль-Айн» из ОАЭ Сергей Ребров. Ожидалось, что официально его назначат именно 9 августа. Однако этого не произошло. По данным СМИ, контракт Реброва с арабским клубом не предусматривает возможность расторжения соглашения без компенсации ради работы в сборной Украины. А руководство «Аль-Айна» якобы не хочет просто так расставаться с украинским специалистом.

Согласно пресс-службе УАФ, до 12 августа должны пройти переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера национальной команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что сборную Украины, помимо Реброва, могут возглавить Мирон Маркевич или Алексей Михайличенко. Оба они в разное время уже работали с главной командой страны.