Депутат Киевского горсовета от партии «Батькивщина» Михаил Ковальчук опубликовал на днях в Facebook отрывок из автобиографии Адольфа Гитлера «Моя борьба»

«Веган, общественный деятель и журналист», как сам себя называет Ковальчук, решил поделиться с подписчиками выдержкой из главы III опуса Гитлера, где тот утверждает, что движущая сила революций — в «волшебной силе устного слова» и «силе горячей страсти», в то время как при помощи пера «литературных эстетов и салонных героев» «великие перевороты» никогда не делались.

Антон Розенвайн: Зеленскому понадобятся нацисты для подавления протестов © kp.ru

Часть подписчиков поддержала депутата: на данный момент под постом 87 лайков, и 10 человек записью поделились. Однако была и другая реакция.

«Можно ли этому товарищу предъявить статью за такие посты?», «Хитлер, аплодирует стоя, фигли "недоваренное мыло" стало его цитировать», «Когда Крым забирать пойдете? Максимум, что можете селфи делать, диванные воины», «На Украине нацизма нет», «А я раньше вот все думал, кто же шел в полицаи, а вот такие как этот хрен и шли в полицаи», «Мда, в Украине нет нацистов, ага верю», «Фашистский ублюдок», — написали люди.

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К слову, в 2017 году Ковальчук назвал себя лидером «Национал-патриотического движения Украины» и организовал откровенно расистскую кампанию против ливанского ресторана в центре Киева.