Президент США Джо Байден назначил бывшего советника, экс-спецпосланника Госдепа по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна ответственным за стратегию по «Северному потоку — 2», сообщил 9 августа портал Axios

В 2014-2017 годах Амос Хохштейн был спецпосланником Госдепартамента по международным энергетическим вопросам и курировал внешнюю политику США в области энергетики. В 2017-2020 годах Хохштейн входил в наблюдательный совет «Нафтогаза Украины».

Еврокомиссия выразила готовность обсуждать «Северный поток-2» с Украиной © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«В Киеве надеются, что [назначение Хохштейна] является признанием того, что политика на сегодняшний день не увенчалась успехом и что это назначение приводит к реальному улучшению курса и не является показухой», — сообщил Axios источник из окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.