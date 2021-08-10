Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Николаевскую область посетил командно-штабные учения с участием командования Объединенных сил и других органов военного управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 августа сообщила пресс-служба главы государства

Зеленский представил новых командующих ВСУ © пресс-служба президента Украины ознакомился с нововозведенными инфраструктурными объектами военного городка Межвидового центра подготовки подразделений «Широкий лан», построенного по стандартам НАТО и рассчитанного на 2,5 тысячи человек.

Президент осмотрел казарму, спортивную площадку и поел с военнослужащими в солдатской столовой. На обед были гречка с мясом и салат.

После этого глава государства понаблюдал за тем, как ПВО отрабатывает отражение воздушного нападения противника, а армейская авиация осуществляет поддержку наземных сил и обеспечивает высадку десанта.

Зеленскому также продемонстрировали, как механизированная бригада сухопутных войск освобождает населенный пункт от диверсантов и ведет бой с контратакующими силами противника.