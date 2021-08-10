Зеленский ознакомился с нововозведенными инфраструктурными объектами военного городка Межвидового центра подготовки подразделений «Широкий лан», построенного по стандартам НАТО и рассчитанного на 2,5 тысячи человек.
Президент осмотрел казарму, спортивную площадку и поел с военнослужащими в солдатской столовой. На обед были гречка с мясом и салат.
После этого глава государства понаблюдал за тем, как ПВО отрабатывает отражение воздушного нападения противника, а армейская авиация осуществляет поддержку наземных сил и обеспечивает высадку десанта.
Зеленскому также продемонстрировали, как механизированная бригада сухопутных войск освобождает населенный пункт от диверсантов и ведет бой с контратакующими силами противника.