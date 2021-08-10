Он подчеркнул, что биодобавки с омега-3 можно принимать только совместно с лекарствами, но не вместо них.
«Это настолько опасно, настолько нежелательно, что из-за этого огромное количество серьезных медицинских организаций и ассоциаций врачей избегают включать в протоколы лечения или профилактики заболевания омегу-3, потому что боятся, что люди начнут воспринимать это как главный препарат и пренебрегать нормальным лечением», — заявил врач.
Он напомнил, что с помощью омега-3 можно уменьшить риск болезней сердца и сосудов, улучшить кровоснабжение, память, предотвратить появление сахарного диабета и снизить давление.
При этом важно не количество рыбьего жира, а его качество. По словам Комаровского, в составе препарата должны быть аббревиатуры EPA и DHA и их концентрация не должна превышать 30%, иначе продукт нельзя считать натуральным.
Врач также добавил, омега-3 лучше усваивается, если она поступает в организм вместе с мясом рыбы — тунца, лосося, скумбрии, сардин и сельди.