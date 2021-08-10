Несмотря на то, что полиненасыщенные жирные кислоты полезны для организма, принимать омега-3 вместо лекарственных средств запрещено. Об этом украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский сообщил на днях в своем Instagram-аккаунте

Комаровский заявил, что боится дожить до скорого раскола Украины © Евгений Комаровский/Инстаграм

«Это настолько опасно, настолько нежелательно, что из-за этого огромное количество серьезных медицинских организаций и ассоциаций врачей избегают включать в протоколы лечения или профилактики заболевания омегу-3, потому что боятся, что люди начнут воспринимать это как главный препарат и пренебрегать нормальным лечением», — заявил врач.

Он напомнил, что с помощью омега-3 можно уменьшить риск болезней сердца и сосудов, улучшить кровоснабжение, память, предотвратить появление сахарного диабета и снизить давление.

При этом важно не количество рыбьего жира, а его качество. По словам Комаровского, в составе препарата должны быть аббревиатуры EPA и DHA и их концентрация не должна превышать 30%, иначе продукт нельзя считать натуральным.

Врач также добавил, омега-3 лучше усваивается, если она поступает в организм вместе с мясом рыбы — тунца, лосося, скумбрии, сардин и сельди.