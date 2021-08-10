В Великобритании латвийка отстояла в суде право говорить на работе на своем родном языке. Об этом 9 августа сообщило издание Metro

Киеву не стоит считать говорящих на русском языке агентами России - Осадчий © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Британский суд счел, что установленная на производстве языковая политика была «необходимой». В то же время он назвал «неоправданным» требование об использовании сотрудниками исключительно английского языка во время рассмотрения дисциплинарных вопросов и жалоб у начальства.

Суд признал увольнение Соколовой несправедливым и обязал Humdinger Limited выплатить латвийке 10,8 тысячи фунтов (более 1,1 миллиона рублей) в качестве компенсации за оскорбление чувств и косвенную расовую дискриминацию.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал русский язык пережитком оккупации, распространению которого «нужно положить конец». Он заявил, что большинство латышей сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за незнания русского, и предсказал его вытеснение в стране английским языком.