Президент Украины Владимир Зеленский считает безосновательными обвинения со стороны белорусского коллеги Александра Лукашенко в подготовке на территории Киева боевиков, которых затем якобы отправляют в Минск. Об этом 9 августа сообщили на сайте главы государства

Куда дрейфует Зеленский, и повторит ли Украина участь Югославии © пресс-служба президента Украины словам пресс-секретаря Зеленского — Сергея Никифорова, Киев борется с боевиками, а не тренирует их.

Никифоров также предположил, что белорусский президент делает подобные заявления для того, чтобы отвлечь внимание общественности от происходящего в самой Белоруссии.

Он назвал Украину другом белорусского народа, с которым она ведет диалог напрямую. При этом он предостерег Минск от недружественных шагов в отношении Киева. Никифоров подчеркнул, что в противном случае Белоруссию ждет «мощный ответ» как с украинской стороны, так и от всего международного сообщества.

Накануне в ходе пресс-конференции Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке боевиков и переброске вооружения на белорусскую территорию. По словам главы республики, Минск уже предоставил Киеву доказательства подобных фактов.