Так парламентарий ответил на слова белорусского лидера о признании Крыма российским.
Бальбек подчеркнул, что подобная позиция «не приблизит Лукашенко к Европе», но в то же время «вызовет недоумение россиян от такого поведения союзника».
«Президент Белоруссии уже нелигитимен в глазах западного сообщества — он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось», — заключил депутат.
Накануне во время «Большого разговора» Александр Лукашенко пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи.