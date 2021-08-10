Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет «усидеть на двух стульях». Об этом сообщил 9 августа депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, передает gazeta.ru

Признание Крыма, но без 31-й «дорожной карты». Президент Лукашенко раскрылся перед прессой © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Бальбек подчеркнул, что подобная позиция «не приблизит Лукашенко к Европе», но в то же время «вызовет недоумение россиян от такого поведения союзника».

«Президент Белоруссии уже нелигитимен в глазах западного сообщества — он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось», — заключил депутат.

Накануне во время «Большого разговора» Александр Лукашенко пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи.