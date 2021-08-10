Берлин и Париж не хотят принимать Украину в Европейский союз (ЕС) и НАТО, потому что это может привести к доминированию Восточной Европы над Западной. Такую точку зрения высказал 9 августа политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Украина 24»

Вступление Украины в НАТО: глава МИД потребовал от Запада определиться © Twitter, dmytrokuleba

Специалист также отметил, что если Киев станет членом ЕС и НАТО, то Украина, Польша, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть государства Восточной Европы, смогут преобладать над Западной Европой.

Это настораживает Францию и Германию, так как тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким из-за проблем западных государств с поляками и странами Балтии, особенно после окончания строительства газопровода «Северный поток-2», резюмировал он.