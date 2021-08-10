Эксперт объяснил, что по сравнению со многими прибалтийскими и балканскими государствами Украина — это большая страна с многочисленным населением и значительной военной мощью.
Специалист также отметил, что если Киев станет членом ЕС и НАТО, то Украина, Польша, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть государства Восточной Европы, смогут преобладать над Западной Европой.
Это настораживает Францию и Германию, так как тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким из-за проблем западных государств с поляками и странами Балтии, особенно после окончания строительства газопровода «Северный поток-2», резюмировал он.